Захарова: смысл операции ВСУ под Курском в уничтожении украинских мобилизованных

Истинный смысл «курской авантюры» Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в уничтожении украинских мобилизованных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она также призвала международные структуры не игнорировать преступления ВСУ в отношении России и обратить внимание в первую очередь на террористические действия Киева.

Ранее Захарова заявила, что за преступления украинской стороны ответственны в том числе «западные хозяева киевского режима», а не только сама Украина. По ее словам, никому из «украинских преступников и их приспешников не удастся уйти от наказания».

До этого представитель МИД назвала причину атак Украины на Россию. По ее словам, «чем слабее позиции Киева на земле, тем больше у него желания к террористической деятельности».

