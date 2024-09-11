Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 11 сентября 2024Бывший СССР

В МИД России назвали истинный смысл операции ВСУ в Курской области

Захарова: смысл операции ВСУ под Курском в уничтожении украинских мобилизованных

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Истинный смысл «курской авантюры» Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в уничтожении украинских мобилизованных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она также призвала международные структуры не игнорировать преступления ВСУ в отношении России и обратить внимание в первую очередь на террористические действия Киева.

Ранее Захарова заявила, что за преступления украинской стороны ответственны в том числе «западные хозяева киевского режима», а не только сама Украина. По ее словам, никому из «украинских преступников и их приспешников не удастся уйти от наказания».

До этого представитель МИД назвала причину атак Украины на Россию. По ее словам, «чем слабее позиции Киева на земле, тем больше у него желания к террористической деятельности».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      В России резко подорожала аренда жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше