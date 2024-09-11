Захарова: Россия призывает не закрывать глаза на преступления Киева

Россия призывает международное сообщество дать должную оценку преступлениям Киева и не закрывать на них глаза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе официального брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, за преступления украинской стороны ответственны в том числе «западные хозяева киевского режима», а не только сам Киев.

Захарова подчеркнула, что никому из «украинских преступников и их приспешников не удастся уйти от наказания».

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Украина превращается в международную террористическую организацию, проводя переговоры с «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация). Она прокомментировала сообщение турецкого издания Aydınlık о переговорах украинских властей с организацией. Захарова заявила, что Киев давно поддерживает контакты с террористами для организации диверсий и обмена информацией.

