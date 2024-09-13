Над освобожденным от ВСУ поселком под Курском водрузили флаг ЧВК «Вагнер»

Флаги России и «Вагнера» подняли в освобожденной от ВСУ Снагости под Курском

Над освобожденным от Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселком Снагость под Курском водрузили флаги России и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Кадры из населенного пункта опубликованы в связанном с военными Telegram-канале «Фронтовая птичка».

На выложенном фото, снятом, предположительно, камерой дрона, видно, что кроме государственного флага и знамени «Вагнера» на одном из домов установлен также флаг ВДВ. Отмечается, что после освобождения поселка от ВСУ флаги подняли десантники 51-го парашютно-десантного полка.

Согласно отчету, который 12 сентября опубликовало оборонное ведомство, в Курской области было освобождено десять населенных пунктов. Среди них — Апанасовка, Бяхово, Краснооктябрьское, Обуховка и Снагость. В боях за них участвовали военнослужащие группировки войск «Север». При этом, уже после освобождения Снагости, российским военным пришлось отбивать контратаку украинских подразделений.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

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