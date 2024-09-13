«СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

Фомин: СВО приобрела новое измерение из-за нападения ВСУ на Курскую область

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область специальная военная операция (СВО) приобрела «новое измерение».

По его мнению, теперь Украина перестала быть в глазах Запада жертвой, так как вторглась на территорию РФ. Фомин указал, что Киев больше не сможет использовать этот образ на международной арене. «Агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь», — подчеркнул он.

Фомин также отметил, что конечной целью «проекта Украина», являющегося инструментом коллективного Запада, является «нанесение России максимального ущерба». Так, по его предположению, не исключено, что НАТО строит планы по отправке своих войск на Украину, чтобы силой попытаться принудить Россию к переговорам по «формуле Киева». Осуществление подобных планов, указал Фомин, является опасной игрой и может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

СВО полностью перевернула представление о современной войне

По словам Фомина, с началом СВО на Украине представление о современной войне полностью изменилось.

Еще несколько лет назад трудно было себе представить нынешние масштабы применения беспилотных летательных аппаратов и других беспилотных систем, роль систем разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и подавления

Александр Фомин заместитель министра обороны РФ генерал-полковник

В частности, по его словам, «новое измерение» приобрела контрбатарейная борьба. Это произошло на фоне переосмысления значения танков в современном конфликте и подходов к их защищенности. Кроме того, в ходе СВО стало понятно, что разрекламированные и якобы обладающие высокими тактико-техническими характеристиками западные системы вооружения «отлично горят на поле боя без каких-либо шансов на восстановление».

ВС РФ активно вытесняют ВСУ из приграничного региона

Подразделения ВСУ вторглись на территорию РФ в районе Курской области 6 августа. К вечеру следующего дня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, которому позднее придали федеральный статус. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе. По имеющимся данным, по состоянию на 11 сентября, украинские войска были выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. Тогда командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнял, что освобождено около десяти населенных пунктов. Минобороны России позднее также заявило об освобождении десяти населенных пунктов Курской области.

Несмотря на успешное вытеснение отрядов ВСУ с территории РФ, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «все идет по нашему украинскому плану».

При этом Российская армия также имеет успехи в Донбассе, так как основные силы ВСУ оттуда были переброшены на штурм российской территории. Издание CNN сообщает, что поток раненых украинских солдат с этого направления фронта практически не прекращается. По состоянию на утро 13 сентября украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил продвижение ВС РФ на пяти участках фронта в Донбассе: в районе Красногоровки на кураховском направлении, в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в Донецкой народной республике. Кроме того, продвижение отмечено в районе Песчаного на купянском направлении и в районе Макеевки в Луганской народной республике.