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12:33, 12 сентября 2024Бывший СССР

«Мы же не дураки». Зеленский раскритиковал план Китая и Бразилии по Украине

Metrópoles: Зеленский назвал бразильско-китайский мирный план деструктивным

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Глава государства убежден, что предложенная инициатива деструктивна.

По словам Зеленского, он предлагал президенту Бразилии Луле да Силве, а также обращался к Пекину с предложением обсудить мирную инициативу вместе. «С чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? (...) Как можно предлагать "вот наша инициатива", ничего у нас не спросив?» — возмутился глава государства.

В то же время украинский лидер убежден, что Бразилия и Китай предварительно обсудили мирную инициативу с Россией.

Мы же не дураки

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом слово «дураки» президент произнес на русском языке, хотя во время интервью беседовал с журналистами на украинском. Зеленский также назвал деструктивными предложения Бразилии о диалоге с Москвой, а также об обоюдных шагах навстречу и компромиссе.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине

В конце мая Бразилия и Китай выступили за проведение новой конференции по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Совместный меморандум был опубликован по итогам встречи главы МИД Китая Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.

Страны настаивали на равноправном участии всех сторон в диалоге, подчеркивая, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса.

Документ стал первой международной декларацией, подписанной Китаем по вопросу специальной военной операции. Как отмечало агентство Bloomberg, во многом содержание текста повторяет озвученные ранее председателем КНР Си Цзиньпином принципы урегулирования конфликта на Украине.

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Украина определилась со страной-модератором мирных переговоров с Россией

В Киеве хотят видеть Индию в роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции. По словам украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука, Индии не следует довольствоваться ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией», а играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что Нью-Дели не заинтересован в этой роли. Также дипломат подчеркивал, что диалог должен проходить с участием Москвы и Киева. По его словам, в процессе переговоров не может быть так, чтобы все стороны заняли позицию, а затем заявили России, что это «коллективная позиция».

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