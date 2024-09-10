Глава МИД Индии призвал обсуждать урегулирование на Украине с участием Москвы и Киева

МИД Индии: переговоры по Украине должны проходить с участием Москвы и Киева

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает ТАСС.

«Мы не думаем, что этот конфликт будет решен на поле боя. На каком-то этапе будут какие-то переговоры. Я имею в виду в данном случае Россию и Украину, которые должны быть на этих переговорах», — сказал он.

По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, в процессе переговоров не может быть так, чтобы все стороны заняли позицию, а затем заявили России, что это «коллективная позиция». Он подчеркнул, что в разрешении конфликта важно участие обеих сторон конфликта.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал предложение Киева индийскому премьеру Нарендре Моди провести конференцию по Украине в Индии. Дипломат уточнил, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по урегулированию украинского конфликта.