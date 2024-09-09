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20:31, 9 сентября 2024Мир

В МИД России прокомментировали предложение провести конференцию по Украине в Индии

МИД: Россия обменивается с Индией оценками разных инициатив по Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

«У нас с индийскими коллегами постоянно диалог на эту тему идет. Мы обмениваемся нашими оценками, оценками относительно украинских и других инициатив», — прокомментировал он предложение Киева индийскому премьеру Нарендре Моди провести конференцию в Индии.

Дипломат отметил, что Москва не считает предлагаемую украинской стороной формулу возможной основой для каких-либо мирных переговоров, что ни раз подчеркивал как глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, так и президент России Владимир Путин.

Ранее Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине. По его словам, Россия сядет за стол переговоров только тогда, когда ей будет понятно, о чем там будет идти разговор. Он подчеркнул, что в таком случае договорится о месте проведения встречи будет легко.

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      Виктория Кондратьева
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