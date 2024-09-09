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17:42, 9 сентября 2024Мир

Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

Лавров: России необходимо понять суть разговора для переговоров по Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Россия сядет за стол переговоров по Украине только тогда, когда ей будет понятно, о чем там будет идти разговор. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Речь идет не о том, где собираться и в каком кругу или составе. Для России главное — что будет обсуждаться на этой встрече (...) Когда мы увидим серьезную готовность Запада защищать не только украинские права, я убежден, мы легко сможем договориться о месте проведения встречи», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что те, кто так или иначе проявляет интерес к содействию в разрешении украинского кризиса, должны «осмыслить позицию» Москвы и сделать ее «непосредственной частью своей работы по выработке решений по урегулированию конфликта».

Ранее Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. Он подчеркнул, что все мирные планы по разрешению кризиса« не берут в расчет русскоязычное население и их права».

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      Дарья Устьянцева
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