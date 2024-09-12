CNN: поток раненых солдат ВСУ с фронта в Донбассе практически не прекращается

Поток раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фронта в Донбассе практически не прекращается. Об этом сообщает издание CNN, корреспонденты которого получили доступ к медицинскому эвакуационному поезду, использующемуся украинской армией для вывоза раненых.

Отмечается, что в больницах большинства городов на востоке страны не хватает коек для размещения всех раненых, которых привозят с передовой. Из-за этого многих из них приходится везти через сотни километров.

Как рассказал главный ординатор поезда, капитан Медицинских сил ВСУ по имени Александр, около 90 процентов его пациентов получили множественные осколочные ранения и многим пришлось проводить ампутации. При этом он подчеркнул, что возможности врачей медицинского поезда ограничены.

«Если что-то случится, я не смогу вызвать внешнего консультанта. Возможно, будут небольшие операции, чтобы остановить кровотечение. Мы не можем делать операции на брюшной полости и груди. Мы должны быть очень осторожны при отборе пациентов», — отметил военный врач.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев обвинил командование Медицинских сил ВСУ в плохой подготовке врачей. По его словам, после удара по учебному центру ВСУ в Полтаве, нанесенному 3 сентября, к месту происшествия приехали врачи, которые «кричали, тряслись и не знали, что делать».