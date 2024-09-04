Украинский медик рассказал о первых минутах после удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

«Страна.ua»: медик Ткачев связал потери в Полтаве с плохой подготовкой врачей

После удара российских военных по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. Об этом заявил украинский медик Игорь Ткачев, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По его словам, в первые минуты после происшествия к учебному центру ВСУ приехали врачи, которые «кричали, тряслись и не знали, что делать». Ткачев рассказал, что в работе медиков не было организации процесса помощи, он также не заметил при них аптечек.

Кроме того, потери в Полтаве врач связал с некачественным оборудованием, которое использовалось для спасения людей. «Командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду», — заявил Ткачев.

3 сентября Минобороны России сообщило об ударе российских военных по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным ведомства, в нем велась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которые участвовали в ударах по российским гражданским объектам.