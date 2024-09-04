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12:08, 4 сентября 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

Минобороны России отчиталось об ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Полтава. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«3 сентября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — говорится в сообщении.

По их данным, в учебном центре осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на территории России.

Ранее об ударе по центру в Полтаве сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», — сообщил он.

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      Никита Абрамов
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