Под удар по военному институту в Полтаве попали инструкторы НАТО. Что об этом известно?

Сальдо: ВС РФ в Полтаве нанесли удар по военным инструкторам НАТО

Военный институт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был базой, где преподавали иностранные инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Киев находится под руководством государств Североатлантического альянса. И они, в свою очередь, поощряют отправку специалистов в зону боевых действий на Украине. Сальдо пояснил, что для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения.

Там есть инструкторы натовские, которые пока еще обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

Сальдо подчеркнул, что в Полтаве на днях под удар Вооруженных сил (ВС) России попала одна из таких точек. Он сообщил, что пораженный учебный центр был одной из баз, где украинские военнослужащие обучались навыкам ведения современной войны.

О том, что в полтавском центре во время ракетного удара могли находиться иностранные военные, ранее сообщала «Военная хроника». По сведениям канала, речь идет о 179-м учебно-тренировочном центре войск связи (военная часть А3990). При этом удар произошел по время построения личного состава.

Эту информацию подтвердил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его данным, российские войска ударили по центру в момент построения более 500 украинских военных.

ВСУ понесли крупные потери в результате удара по центру в Полтаве

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по учебному центру ВСУ в Полтаве ракетой «Искандер». Он мог привести к уничтожению сотен военных. Точное число пострадавших и потерь среди живой силы ВСУ до сих пор неизвестно. На Украине и в России приводят разные данные.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар ВС России и подтвердил крупные потери ВСУ в результате атаки на центр в Полтаве. По его словам, 180 человек ранены, 41 военный не выжил. Позднее в Киеве сообщили об увеличении числа жертв. Офис Генпрокурора передавал о 51 жертве.

После официальных заявлений украинские власти подверглись критике, Киев обвинили в специальном преуменьшении числа жертв ракетного удара. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что власти идут на искажение данных, поскольку «боятся, что придется отвечать». Нардеп заявил, что большинство военных не выжили именно из-за халатности командиров.

По информации председателя запорожского движения «Мы вместе с Россией» Рогова, потери Киева из-за удара в Полтаве «исчисляются сотнями». И, как утверждают анонимные украинские аналитики, это число может возрасти и достигнуть 600.