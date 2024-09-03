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16:56, 3 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинил власти Украины в преуменьшении числа жертв после удара по Полтаве

Депутат Рады: власти Украины врут о числе погибших после удара по Полтаве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины преуменьшают число жертв в результате удара Армии России по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Врут о числе погибших, врут обо всем, потому что боятся. Боятся, что придется отвечать. (...) Часть смогла спастись. Большинство – погибли из-за халатности командиров», — написал нардеп.

По его словам, власти Украины манипулируют, говоря о том, что удар пришелся по учебному заведению и больнице, а командование подразделения не отдало приказ военнослужащим укрыться во время воздушной тревоги.

Ранее в интернете появились кадры с последствиями ракетного удара ВС России по училищу ВСУ в Полтаве. Удар был нанесен из ракетной системы залпового огня «Искандер». Одна ракета попала в здание учебно-административного корпуса, другой было уничтожено здание столовой на территории объекта.

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      Валентин Карант
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