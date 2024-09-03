Атаку на тренировочный центр ВСУ в Полтаве назвали одной из страшнейших с начала СВО

Times: удар по центру ВСУ в Полтаве стал одним из страшнейших с начала СВО

Удар Российской армии по тренировочному центру в Полтаве назвали одним из самых страшных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации (СВО). Об этом сообщает британское издание The Times.

«Более 200 человек получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — отмечается в статье. Жертв, как стало известно изданию, насчитывается более 47.

При этом в статье предполагается, что число тех, кто не выжил в результате этой атаки, может возрасти. По данным неназванных украинских экспертов, это число может достигнуть 600.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что число жертв атаки на Полтаву составило 47 человек. Она отметила, что еще 206 человек получили ранения.

3 сентября стало известно, что Российская армия ударила ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Сообщалось, что в этот момент там происходило построение личного состава. Предположительно, ударом могло уничтожить сотни военных.