Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:50, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Атаку на тренировочный центр ВСУ в Полтаве назвали одной из страшнейших с начала СВО

Times: удар по центру ВСУ в Полтаве стал одним из страшнейших с начала СВО

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Reuters

Удар Российской армии по тренировочному центру в Полтаве назвали одним из самых страшных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации (СВО). Об этом сообщает британское издание The Times.

«Более 200 человек получили ранения из-за одного из сильнейших авиаударов», — отмечается в статье. Жертв, как стало известно изданию, насчитывается более 47.

При этом в статье предполагается, что число тех, кто не выжил в результате этой атаки, может возрасти. По данным неназванных украинских экспертов, это число может достигнуть 600.

Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что число жертв атаки на Полтаву составило 47 человек. Она отметила, что еще 206 человек получили ранения.

3 сентября стало известно, что Российская армия ударила ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Сообщалось, что в этот момент там происходило построение личного состава. Предположительно, ударом могло уничтожить сотни военных.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      В Россию привезут северокорейское пиво

      В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

      Заместитель генсека НАТО подал в отставку

      В России испытали дрон-перехватчик с машинным зрением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше