Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 3 сентября 2024Бывший СССР

Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

Елена Зеленская сообщила, что число жертв удара в Полтаве выросло до 47

Фото: Hannes Albert / Reuters

Число жертв ракетного удара российских войск по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве выросло до 47, еще 206 человек ранены. Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская в соцсети X.

При этом она отметила, что зафиксировано попадание в «учебное заведение».

Ранее Владимир Зеленский подтвердил крупные потери в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Он заявил, что под ракетный удар также попало одно из зданий Института связи. На тот момент он сообщал, что жертвами удара стал 41 человек, еще 180 пострадали. При этом политик не стал уточнять, кто именно попал под атаку.

Российские войска ударили ракетой «Искандер» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что власти преуменьшают число жертв в результате удара.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Супруга Зеленского сообщила о росте числа жертв удара в Полтаве

      Путин поцеловал подарившую ему цветы девочку

      Blue Origin завершит испытания New Glenn

      Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

      Названа предварительная причина вспышки острой инфекции в российском городе

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      По факту массового отравления в российском городе возбудили дело

      Куртки из 70-х вернулись в моду

      Россиян предупредили о последствиях просрочки по ипотеке

      Украина атаковала Белгородскую область с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше