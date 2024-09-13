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07:14, 13 сентября 2024Россия

В Минобороны России заявили о планах НАТО отправить войска на Украину

Замглавы Минобороны России: НАТО строит планы по отправке войск на Украину

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что НАТО для силового принуждения РФ к переговорам строит планы по отправке войск на Украину, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас Киеву оказывается всестороннее военное содействие, чтобы подтолкнуть к нанесению ударов по российской территории. «С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева, натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — сказал Фомин.

Он добавил, что это «опасная игра», которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. В заключение Фомин обратил внимание, что на фоне этого Вашингтон активно работает над новой редакцией ядерной доктрины, в которой, по мнению России, «порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен».

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что западные страны идут на очень большие риски, пытаясь разрешить украинской стороне удары вглубь территории России. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в военном конфликте с Москвой.

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      Марина Совина
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