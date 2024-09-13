Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:23, 13 сентября 2024Мир

В США предупредили об опасности прямого участия в конфликте с Россией

Дэвис: пытаясь разрешить ВСУ удары вглубь России, Запад играет с огнем

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Западные государства идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь российской территории. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО желает прямого участия в военном конфликте с Москвой.

«Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги», — предупредил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Плохое чувство». Маск ответил на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

      На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

      Основатель Pink Floyd заявил о необъективности западных СМИ

      Врач перечислил вызывающие перелом пениса сексуальные позы

      На пунктах пропуска между Россией и Китаем возникли заторы перед повышением утильсбора

      В деле о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признали тысячи мирных граждан

      Илона Маска обвинили в склонности к нацизму

      Директора авиакомпании уволили после крушения Ми-8 на Камчатке

      Во Франции подняли вопрос о возможности Telegram рассекретить данные пользователей

      В США рассказали о большом значении миссии Polaris Dawn

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше