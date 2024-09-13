В США предупредили об опасности прямого участия в конфликте с Россией

Дэвис: пытаясь разрешить ВСУ удары вглубь России, Запад играет с огнем

Западные государства идут на очень большие риски, пытаясь разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь российской территории. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО желает прямого участия в военном конфликте с Москвой.

«Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги», — предупредил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.