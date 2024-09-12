США и Украина обсудили удары вглубь территории России. Какое решение они приняли?

Блинкен доложит Байдену итоги переговоров в Киеве об ударах по РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев обсудил с украинскими властями возможность применения дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Блинкен пообещал, что о результатах переговоров доложит американскому лидеру Джо Байдену.

Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов. Как я сказал вначале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал Энтони Блинкен госсекретарь США

По данным The Guardian, положительное решение по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) западных ракет для ударов вглубь России уже может быть принято, так как в противном случае госсекретарь США и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми не приехали бы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Как уточняет издание, Киеву могут разрешить использовать малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования Storm Shadow.

Кром того, Блинкен якобы намекнул, что Белый дом тоже собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Что о визите Блинкена рассказали на Украине?

Советник Зеленского, в свою очередь, сообщил, что президент Украины и госсекретарь США не приняли никаких решений по использованию американского оружия большой дальности для атак по территории России.

Уточняется, что этот вопрос поднимался после того, как Блинкен во время своего выступления в Киеве объявил о выделении более 700 миллионов долларов на поддержку Украины.

Фото: South Korea Defense Ministry / Reuters

По словам осведомленного источника ABC News, ограничения на использование оружия США против России оказались одним из самых острых вопросов для Блинкена. Отмечается, что Зеленский передал ему подробный план того, как ВСУ планируют использовать ракеты, и список возможных целей. Блинкен подтвердил, что обсуждал данный вопрос с украинским лидером, но отметил, что они также затронули и «ряд других вопросов».

Россия предупредила США о рисках снятия ограничений на удары по стране

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что решение Вашингтона о снятии ограничений на удары по России добавит рисков для самих США.

Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России

По словам дипломата, целью таких заявлений являются «запугивание» России и желание изменить курс Москвы. Рябков порекомендовал США избегать действий, которые могут привести к эскалации. Он отметил, что это пойдет на пользу в том числе и безопасности Соединенных Штатов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что ответ Москвы на разрешение Вашингтона бить вглубь России будет соответствующим.

«Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что каждое подобное решение Запада становится подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции.