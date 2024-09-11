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22:06, 11 сентября 2024Мир

В МИД РФ предупредили США о рисках снятия ограничений на удары по России

Рябков: снятие для ВСУ ограничений на удары по России добавит рисков для США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Решение Вашингтона о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России добавит рисков для самих США. Об этом предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», — сказал Рябков.

По его словам, целью таких заявлений являются «запугивание» России и желание изменить курс Москвы. Замглавы МИД посоветовал США избегать действий, которые могут привести к эскалации. Он отметил, что это пойдет на пользу в том числе и безопасности США.

Ранее стало известно, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России, решение уже принято.

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      Евгений Силаев
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