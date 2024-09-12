«Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

Зеленский: контрнаступление ВС РФ под Курском идет по плану Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Российская армия начала контрнаступление в Курской области на позиции вторгнувшихся украинских войск.

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На пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой он также утверждал, что Украина якобы давно наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако «контролирует этот процесс».

За двое суток контрнаступления освобождены 10 населенных пунктов области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов накануне фактически подтвердил начало контрнаступления Вооруженных сил (ВС) РФ. Обстановку в зоне действия российских войск он назвал хорошей. «У нас правый фланг курского направления, это уже снизу, наши подразделения пошли в наступление. Вчера и к сегодняшнему дню в общей сложности на этом направлении были освобождены около 10 населенных пунктов Курской области», — сказал Алаудинов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России в четверг подтвердило, что группировка российских войск «Север» за двое суток освободила 10 населенных пунктов. Речь идет о населенных пунктах Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Опубликована карта освобожденных деревень и поселков.

Кроме того, утверждается, что российские войска отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины. Сейчас в лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов, добавили в оборонном ведомстве.

Mash сообщал, что в ближайшее время российские войска в ходе контрнаступления в Курской области планируют отрезать части основной линии ВСУ от Коренева до Суджи от снабжения. ВС России собираются взять под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка, к которому им удалось продвинуться на семь километров за ночь.

Депутат позитивно отреагировал на план Зеленского в Курской области

Если план Владимира Зеленского предполагал отступление ВСУ в Курской области и на других направлениях, то это хороший план, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Мы, конечно, не знаем, что за план может быть в голове у Зеленского — личный ли, согласованный с американцами. Но если он совпадает с тем, что Украина постепенно сдает территории в Донецке и будет сдавать, естественно, в Курской и других областях — то, наверное, это хороший план», — сказал политик.

Он также не исключил, что слова Зеленского могут быть направлены на граждан Украины с тем, чтобы ввести их в заблуждение относительно реального положения дел на фронте. «Мол, все хорошо, не волнуйтесь, все по плану. Просто очередная ложь», — допустил Чепа.