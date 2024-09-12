Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 12 сентября 2024Россия

В России позитивно отреагировали на план Зеленского в Курской области

Депутат Чепа: хорошо, если по плану Зеленского под Курском ВСУ сдают территории
Алексей Чепа

Алексей Чепа . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Если план президента Украины Владимира Зеленского предполагал отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и на других направлениях, то это хороший план, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что контрнаступление России под Курском соответствует планам Украины.

«Мы, конечно, не знаем, что за план может быть в голове у Зеленского — личный ли, согласованный с американцами. Но если он совпадает с тем, что Украина постепенно сдает территории в Донецке и будет сдавать, естественно, в Курской и других областях — то, наверное, это хороший план», — сказал политик.

Он также не исключил, что слова Зеленского могут быть направлены на граждан Украины с тем, чтобы ввести их в заблуждение относительно реального положения дел на фронте.

«Это могло быть сказано просто за тем, чтобы ввести население в заблуждение. Что, мол, все хорошо, не волнуйтесь, все по плану. Просто очередная ложь», — допустил Чепа.

Ранее Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Ученые обеспокоились написанными ИИ научными статьями

      Московский вуз захотел отчислить студента после спора о террористах на лекции о Беслане

      На похороны Маслякова пришла команда КВН с Украины

      Назвавшим супругу Макрона мужчиной француженкам вынесли приговор

      Китай попросил своих автопроизводителей не инвестировать в Россию

      Семья отдала за отдых в Турции 715 тысяч рублей и провела сутки в аэропорту с гнилой едой

      В Риге снесут памятник Барклаю-де-Толли

      Банк России назвал реальный эффективный курс рубля

      В России прокомментировали смех главы МИД Польши в ответ на вопрос о «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше