В России позитивно отреагировали на план Зеленского в Курской области

Депутат Чепа: хорошо, если по плану Зеленского под Курском ВСУ сдают территории

Если план президента Украины Владимира Зеленского предполагал отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и на других направлениях, то это хороший план, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что контрнаступление России под Курском соответствует планам Украины.

«Мы, конечно, не знаем, что за план может быть в голове у Зеленского — личный ли, согласованный с американцами. Но если он совпадает с тем, что Украина постепенно сдает территории в Донецке и будет сдавать, естественно, в Курской и других областях — то, наверное, это хороший план», — сказал политик.

Он также не исключил, что слова Зеленского могут быть направлены на граждан Украины с тем, чтобы ввести их в заблуждение относительно реального положения дел на фронте.

«Это могло быть сказано просто за тем, чтобы ввести население в заблуждение. Что, мол, все хорошо, не волнуйтесь, все по плану. Просто очередная ложь», — допустил Чепа.

Ранее Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском и описал его фразой «все идет по нашему плану».