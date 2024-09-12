МИД: ВСУ создали концлагеря для не успевших покинуть Курскую область людей

Министерство иностранных дел России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на ряде захваченных ими территорий Курской области подобия концентрационных лагерей.

Утверждается, что туда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможности покинуть контролируемую ВСУ территорию.

Данные о лагерях получили со слов очевидцев и родственников пропавших

О подобии концлагерей говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, который попал в распоряжение РИА Новости. Подобное констатировали, исходя из данных, предоставленных свидетелями и собранных штабом Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших жителей.

Других подробностей о вероятных лагерях на данный момент не приводится.

Фото: AP

Кроме того, в докладе Мирошника утверждается, что от 70 до 100 мирных жителей согнали в подвалы интерната в Судже. «Их подвергали моральному насилию и использовали для съемок пропагандистских сюжетов украинскими и иностранными журналистами», — говорится в докладе.

В МИД обвинили снимавших эти материалы журналистов в незаконном пересечении границы, а также в том, что они умышленно искажают реальные события и создают благоприятный медийный фон для действий ВСУ в Курской области.

Въехавших в Курскую область журналистов объявили в розыск

Также в четверг МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов по уголовной статье. Речь идет о журналистках итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и Симони Трайни, журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше, о трех украинских журналистках — Наталье Нагорной, Диане Буцко и Олесе Боровик, а также о Николасе Симоне Коннолли из немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ иноагентом).

Фото: AP

По информации Regnum, журналисты попали в базу МВД России за незаконное проникновение в Курскую область.

Еще в августе Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, снимавших видео в Судже. Телерадиокомпания RAI после этого отозвала их с Украины.