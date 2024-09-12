В МИД рассказали о пытках в Судже со стороны ВСУ

МИД России: в Судже Курской области ВСУ сгоняли людей в подвалы

Людей в городе Суджа Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгоняли в подвалы для морального насилия. Об этом сообщается в докладе МИД России, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что в подвалы Суджанского интерната ВСУ доставили до 100 мирных жителей Суджи. Там на них морально давили и использовали для съемок украинскими и иностранными журналистами.

12 сентября в МИД сообщили, что ВСУ создают на захваченной территории Курской области концентрационные лагеря для мирных жителей. Информация об этом была собрана дипломатическим ведомством на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского красного креста.

Ранее стало известно, что в Курской области солдаты ВСУ стреляли в спины уезжавшим детям. Об этом сообщила директор АНО «Центр правовой поддержки "Мама в праве"», волонтер Виктория Рашина. По ее словам, также фиксировались случаи мародерства.