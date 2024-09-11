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11:26, 11 сентября 2024Россия

Волонтер рассказала о выстрелах в спины уезжавшим из Курской области детям

ТАСС: вывезенные из Курской области дети рассказали, что ВСУ стреляли им в спину

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Вывезенные из Курской области дети рассказали волонтерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляли им в спину, пишет ТАСС со ссылкой директора АНО «Центр правовой поддержки "Мама в праве"», волонтера Виктории Рашиной.

«Практически все дети — их было порядка 20, с кем мы воочию сами общались, — говорили о том, что они покидали свои дома, убегали под обстрелы, им в спину стреляли. Родители, бабушки, которые были вынуждены спасать детей, закрывали им глаза», — рассказала собеседница агентства, отметив, что родители во время эвакуации пытались отвлекать детей, также показывая им мультфильмы на мобильных телефонах.

Рашина отметила, что вывезенные жители российского региона рассказывали о нападении на мирных жителей как украинских бойцов, так и иностранных наемников. По ее словам, фиксировались также случаи мародерства.

Ранее эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево Курской области беженка Галина Малеева рассказала о зверствах украинских военнослужащих. По ее словам, они отрезали головы старикам и пытали детей.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. 10 сентября Россия начала масштабное контрнаступление в российском приграничье.

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      Елена Торубарова
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