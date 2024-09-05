Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

Беженка Малеева рассказала о зверствах ВСУ в занятых селах Курской области

Эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево Курской области беженка Галина Малеева рассказала о зверствах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах. Своими воспоминаниями она поделилась с РИА Новости.

По ее словам, вторгшиеся военные расстреливали пытавшихся уехать мирных жителей, отрезали головы старикам и пытали детей. Женщина утверждает, что особо «отличились» националисты из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники.

При этом, добавила она, бойцы других соединений ВСУ вели себя более гуманно.

В конце августа стало известно, что бойцы ВСУ в Курской области застрелили трех детей. Замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сообщил, что ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны. «Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину», — заявил военный.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным регионального правительства на 2 сентября, с начала вторжения за медпомощью обратились 228 мирных жителей, в том числе 11 детей. В пунктах временного размещения находятся 6911 человек.