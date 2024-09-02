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22:43, 2 сентября 2024Россия

Число пострадавших из-за атаки ВСУ Курской области увеличилось

Число пострадавших из-за атаки ВСУ Курской области увеличилось до 228

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число пострадавших из-за атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области увеличилось до 228 человек. Об этом сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что среди пострадавших значатся 11 детей. На данный момент в стационарах проходят лечение 57 человек, в том числе два ребенка. В свою очередь, в пунктах временного размещения (ПВР) разместились 6911 жителей области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

2 сентября президент России Владимир Путин заверил, что с «бандитами, которые забрались (...) в Курскую область», разберутся. При этом глава государства отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

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      Евгений Силаев
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