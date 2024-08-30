Российский военный рассказал о расстреле детей бойцами ВСУ в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области расстреляли трех детей. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

По его словам, ЧП произошло в районе населенного пункта Малая Локня в Суджанском районе. Подростки в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны. «Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину», — заявил военный.

Кадет отметил, что убийство детей стало далеко не первым преступлением украинских военнослужащих. Он рассказал, что в Малой Локне ВСУ расстреляли пожилых людей, ожидавших эвакуационный автобус. «Вышли два фашиста и прямо из стрелкового оружия расстреляли их и зашли обратно в дом», — заявил боец. Он уточнил, что всего в этом селе жертвами ВСУ стали около десяти мирных жителей.

27 августа сообщалось, что украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться из района, где ведутся бои. Им выжить не удалось.

О предыдущем расстреле беременной в Курской области стало известно в начале августа. Боец ВСУ выстрелил в женщину в первый день, когда Украина вторглась на территорию региона и с ночи начала наносить удары по приграничному городу.