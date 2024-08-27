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10:58, 27 августа 2024Россия

Стало известно о расстреле ВСУ еще одной беременной женщины под Курском

«МК» стало известно о расстреле еще одной беременной женщины под Курском

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Суджанском районе Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с детьми пыталась эвакуироваться из района, где ведутся бои. Об этом заявил заместитель командира 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, его слова приводит «Московский комсомолец».

Он рассказал, что один из местных жителей решил эвакуировать беременную женщину с двумя детьми на личном автомобиле. Когда он выезжал из города, ВСУ открыли стрельбу из пулемета по машине.

«Он вынужден был скатиться в кювет, а когда посмотрел назад, увидел что оба ребенка и беременная женщина уже "двухсотые"», — рассказал мужчина.

Водитель, пытавшийся эвакуировать женщину с детьми из Суджанского района, получил ранение в ногу и спрятался в лесу, за ним погнались украинские военные. Ему удалось скрыться благодаря тому, что он был местным и знал все болота и тропы.

О предыдущем расстреле беременной в Курской области стало известно в начале августа. Женщина не выжила после того, как в нее выстрелил боец ВСУ, — это произошло в первый день, когда Украина вторглась на территорию региона и с ночи начала наносить удары по приграничному городу. Женщина за рулем автомобиля покидала город вместе с матерью и старшим сыном. Впереди нее на другом автомобиле ехал супруг. Очевидцы рассказали, что боевик ВСУ выскочил из кустов на трассе и открыл огонь по автомобилям. Близкие беременной получили ранения. Ее тело осталось в обесточенном морге Суджи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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