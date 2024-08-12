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19:31, 12 августа 2024Россия

Тело убитой ВСУ почти неделю назад беременной женщины осталось в обесточенном морге Суджи

Муж убитой ВСУ жительницы Суджи заявил, что не может вывезти ее тело из-за боев

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Тело 24-летней Нины Кузнецовой, убитой бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа, до сих пор не могут вывезти из города Суджа. Об этом супруг россиянки рассказал в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

По словам Артема Кузнецова, вывези тело его беременной жены пытаются с 7 августа. «Мне все помогают: и семьи, и военные, и волонтеры. Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — цитирует мужчину издание.

Ранее свекровь россиянки попросила помочь с вывозом тела Кузнецовой, которое осталось в обесточенном морге больницы Суджи.

Беременную Кузнецову убили 6 августа, когда она покидала обстреливаемую Суджу на машине с матерью и годовалым сыном. Впереди нее на другом автомобиле ехал супруг. По словам очевидцев, в какой-то момент из кустов на трассе выскочил боец ВСУ, который открыл огонь по машинам. Близкие беременной получили ранения. Когда муж россиянки вез ее в больницу, женщина была уже мертва.

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ВСУ нанесли массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. В последующие дни бои на территории региона продолжились. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил, что, по состоянию на 12 августа, Украина контролирует 28 населенных пунктов региона. По последним данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

Президент Владимир Путин пообещал, что Киев получит достойный ответ после атак на российские регионы. Он также объяснил, что своими действиями в Курской области Украина пытается улучшить переговорные позиции.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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