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17:39, 12 сентября 2024Бывший СССР

МИД России стало известно о создании «концлагерей» ВСУ на территории Курской области

РИА: ВСУ создают «концлагеря» на захваченной территории Курской области

Фото: Yevgen Honcharenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей. Об этом стало известно из доклада МИД России, который оказался в распоряжении РИА Новости.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что информации о существовании концлагерей была собрана дипломатическим ведомством на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского красного креста.

11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области, где более месяца продолжаются бои с ВСУ. За двое суток группировка войск «Север» вернула под контроль 10 населенных пунктов.

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      Глеб Палехов
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