МИД России стало известно о создании «концлагерей» ВСУ на территории Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей. Об этом стало известно из доклада МИД России, который оказался в распоряжении РИА Новости.
«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия "концентрационных лагерей", куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что информации о существовании концлагерей была собрана дипломатическим ведомством на основании свидетельских показаний и данных курского штаба Российского красного креста.
11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области, где более месяца продолжаются бои с ВСУ. За двое суток группировка войск «Север» вернула под контроль 10 населенных пунктов.