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17:27, 17 августа 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело по факту незаконного пересечения границы итальянскими журналистами

ФСБ завела дело на итальянских журналистов за незаконное пересечение границы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов, снимавших видео в Судже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дело против Симони Трайни и Стефани Баттистини заведено по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят проверку материалов о нахождении на территории Курской области и другого иностранного корреспондента — Ника Пейтона Уолша. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала репортажи журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, которые проникли в атакованную Вооруженными силами Украины Курскую область.

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      Олеся Мицкевич
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