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00:45, 17 августа 2024Мир

Захарова раскритиковала репортажи итальянских журналистов о Курской области

Захарова: журналисты Rai переписали фактологию в репортажах из Курской области

Мария Захарова . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала репортажи журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, которые проникли в атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курскую область. Об этом она высказалась в эфире канала «Россия 24».

Захарова раскритиковала репортажи итальянских журналистов о Курской области и подчеркнула, что они переписали фактологию. По ее словам, они назвали черное белым, а белое — черным.

Ранее посла Италии в Москве Чечилию Пиччони вызвали в МИД России из-за репортажа в Курской области. Корреспондентов Rai обвинили в «использовании своего пребывания на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

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      Марина Совина
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