Посла Италии вызвали в МИД из-за репортажа итальянских журналистов из Курской области

МИД: посла Италии вызвали из-за освещения журналистами действий ВСУ под Курском

Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — указали в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что на данный момент российские правоохранители предпринимают шаги для правовой оценки совершенных итальянскими гражданами действий, «подпадающими под действие Уголовного Кодекса Российской Федерации».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество и международные организации осудить вторжение ВСУ на российскую территорию.