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20:03, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Итальянская компания отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области

Компания RAI отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини из Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Об этом сообщается на сайте издания.

«Исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — отмечается в сообщении.

При этом руководство RAI официально подчеркнуло, что не считает репортаж в Курской области нарушением международного права. Факт пересечения границы был назван якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов, снимавших видео в Судже. Действия итальянских журналистов были также раскритикованы официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

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      Дарья Устьянцева
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