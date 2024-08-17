Итальянская компания отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области

Компания RAI отозвала журналистов из Украины после сюжета в Курской области

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини из Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Об этом сообщается на сайте издания.

«Исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, компания решила временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», — отмечается в сообщении.

При этом руководство RAI официально подчеркнуло, что не считает репортаж в Курской области нарушением международного права. Факт пересечения границы был назван якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в отношении двух итальянских журналистов, снимавших видео в Судже. Действия итальянских журналистов были также раскритикованы официальным представителем МИД России Марией Захаровой.