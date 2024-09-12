МВД России объявило в розыск 6 иностранных журналистов по уголовной статье

МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

Речь идет о журналистке итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, журналисте американского телеканала CNN Нике Уолше, о трех украинских журналистках — Наталье Нагорной, Диане Буцко и Олесе Боровик, а также о Николасе Симоне Коннолли из немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ иноагентом).

По информации Regnum, журналисты попали в базу МВД России за незаконное проникновение в Курскую область.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск мэра украинского города Ровно Александра Третяка.