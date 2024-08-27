ФСБ возбудила дела против работавших незаконно в Курской области журналистов

ФСБ возбудила дела против журналистов из ФРГ и Украины, проникших в Суджу

Следователь ФСБ возбудил уголовные дела против журналистов из ФРГ и с Украины, которые незаконно проникли на территорию Курской области и работали в Судже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

К уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы России привлечены корреспондент Deutsche Welle (DW признана в РФ СМИ-иноагентом) Николас Симон Коннолли и журналист украинского телеканала «1+1» Наталья Нагорная, которые вели съемки в районе Суджи. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ завела дела против семи иностранных журналистов, работавших в приграничном районе.

23 августа сообщалось, что Коннолли незаконно побывал на российской территории под наблюдением Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы осмотреть город.

Фигурантами дел ФСБ стали корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш, украинские репортеры Олеся Боровик и Диана Буцко, а также итальянские журналисты Симони Трайни и Стефани Баттистини.