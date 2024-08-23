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11:59, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Немецкий журналист незаконно побывал в Курской области

Корреспондент Deutsche Welle Коннолли незаконно посетил Суджу Курской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Корреспондент немецкого издания Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Ник Коннолли незаконно побывал в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что журналист посетил Суджу. Коннолли направился туда под наблюдением Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы осмотреть город.

Также сообщается, что корреспондент немецкого издания пробыл там несколько часов.

Ранее телеканал CNN прокомментировал наказание для их корреспондента Ника Пейтона Уолша, против которого возбудили дело за незаконное пресечение российской границы после репортажа из Суджи. Они заявили, что Уолш прибыл в Курскую область по приглашению Киева.

22 августа ФСБ сообщила о возбуждении уголовных дел против иностранных журналистов, работавших в Судже. Уолша и репортеров с Украины Олесю Боровик и Диану Буцко обвинили в нарушении государственной границы России.

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