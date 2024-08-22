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21:23, 22 августа 2024Мир

CNN прокомментировал уголовное дело против корреспондента канала за репортаж из Суджи

CNN: журналист канала Уолш приехал в Курскую область по приглашению Киева

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш приехал в Суджу в Курской области по приглашению украинских властей, говорится в заявлении телеканала. Ранее против него возбудили дело за незаконное пресечение российской границы (по ч. 3 ст. 322 УК) после репортажа из города.

«Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и сопровождалась украинскими военными для осмотра территории», — говорится в сообщении. Телеканал подчеркнул, что это является защищенной деятельностью для журналистов в соответствии Женевской конвенцией и международным правом.

В заявлении CNN также говорится, что на протяжении всего конфликта команда телеканала предоставляла «беспристрастные репортажи, охватывающие как украинскую, так и российскую точку зрения».

22 августа ФСБ сообщила о возбуждении дела отношении Уолша и ряда украинских корреспондентов, снимавших материалы в Курской области. Журналистов объявят в международный розыск.

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      Сергей Грехов
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