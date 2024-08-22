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11:50, 22 августа 2024Силовые структуры

ФСБ начала расследование против американских и украинских журналистов

ФСБ возбудила дела против журналистов из США и Украины за репортажи про Суджу

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовные дела против иностранных журналистов, работавших в приграничной зоне России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Под расследование по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») попали корреспондент CNN из США Ник Пейтон Уолш и репортеры из Украины Олеся Боровик и Диана Буцко. Основанием для привлечения их к уголовной ответственности стало нарушение государственной границы России для проведения видеосъемки в районе Суджи Курской области. Им грозит по российскому законодательству до пяти лет лишения свободы.

17 августа сообщалось, что ФСБ начала следствие по аналогичному делу в отношении двух итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые также сняли репортаж из российской приграничной зоны.

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      Любовь Ширижик
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