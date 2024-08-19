«Я думаю, это временно». Американские журналисты в сопровождении ВСУ приехали в Суджу. Что они увидели в городе?

В курскую Суджу в сопровождении бойцов ВСУ прибыли журналисты Washington Post

Журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных. Репортаж о жизни в городе опубликован на сайте издания.

Отмечается, что журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане. По данным издания, журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

Также отмечается, что, судя по тому, как украинские войска действуют на территории, Украина рассматривает цель своего наступления скорее как тактику ведения переговоров, чтобы оказать давление на Россию. Это же подтвердили и опрошенные военные ВСУ.

Я думаю, что это временно. (...) Я думаю, что все, включая наше командование, думают, что это делается для того, чтобы положить конец конфликту Боксер командир подразделения беспилотников ВСУ

Другие иностранные журналисты снимали видео из Суджи

Итальянский телеканал RAI опубликовал 14 августа видеорепортаж своих корреспондентов Стефани Баттистини и Симони Трайни из Суджи. Журналисты оказались в городе вместе с украинскими военными. ФСБ возбудила в отношении них уголовное дело за незаконное пересечение границы. В то же время CNN 16 августа представил репортаж Ника Пейтона Уолша с погранперехода в Судже, а затем из самого города. Журналист также находился в сопровождении ВСУ. Сотрудники российских правоохранительных органов проводят проверку по этому поводу.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Комментируя репортажи иностранцев, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что итальянские корреспонденты переписали фактологию. По ее словам, они назвали черное белым, а белое — черным.

Все увидели и, соответственно, эксперты прочитали те якобы репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову Мария Захарова официальный представитель МИД России

Между тем посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России из-за незаконного проникновения журналистов в Курскую область.

Бойцы ВСУ назвали цель операции в Курской области

Военнослужащие ВСУ поговорили с изданием Financial Times. Так, украинский военный Денис считает захват российской территории целью проведения операции. «Мы можем сражаться здесь и захватить их территорию. И тогда могут начаться переговоры, и у нас будет немного их земли, чтобы обменять ее на нашу», — сказал он.

Другие военнослужащие ВСУ, в свою очередь, заявили, что атака на Курскую область должна была спровоцировать командование Российской армии увести подразделения с харьковского и донецкого направлений.