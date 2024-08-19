Издание WP показало материал о приезде в Суджу журналистов, сопровождаемых ВСУ

Издание The Washington Post (WP) опубликовало у себя на сайте материал о том, что его журналисты и фотограф в субботу, 17 августа, приехали в Суджу в сопровождении военных ВСУ. Об этом сказано в материале.

«Журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане», — сказано в сообщении.

Американское издание утверждает, что его журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область. Так, издание The Economist написало, что разногласия возникли на почве того, что украинский глава стремился к максимальному прогрессу при вторжении, в то время как Сырский действовал с осторожностью.

Кроме того, ранее это же издание написало, что ВСУ до вторжения в Курскую область планировали напасть на Брянскую область. Целью наступления было отвлечение России от Донбасса и создание козырей для будущих переговоров.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.