Бойцы ВСУ назвали цель операции в Курской области

FT: выгодные позиции при переговорах названы целью операции в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали целями проведения операции в Курской области более выгодные переговорные позиции и отвлечение подразделений ВС России с других участков фронта, передает Financial Times.

Издание приводит слова военного Дениса, который считает захват российской территории целью проведения операции. «Мы можем сражаться здесь и захватить их территорию. И тогда могут начаться переговоры, и у нас будет немного их земли, чтобы обменять ее на нашу», — сказал мужчина.

Другие военнослужащие, с которыми удалось поговорить изданию, заявили, что атака на Курскую область должна была спровоцировать командование ВС России увести подразделения с харьковского и донецкого направлений.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что стратегия ВСУ в Курской области вряд ли обернется итоговым успехом, попытки занять российские территории — рискованная затея. Аналитик рекомендовал ВСУ не тешить себя иллюзиями и не исключил, что в среднесрочной перспективе украинским военным придется покинуть Курскую область, не добившись своих целей.