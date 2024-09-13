Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 13 сентября 2024Бывший СССР

Украинские военные заявили о высокой цене атаки на Курскую область

CNN: украинское наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинское наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область достигнуто огромной ценой. Об этом заявила группа украинских военных в интервью американскому каналу CNN.

Атаку ВСУ в Курской области они назвали сложной операцией с потерями на уровне других участков линии фронта. «У нас много убитых парней и много уничтоженной техники [в Курской области]», — прокомментировал один из военнослужащих украинской армии в интервью американскому изданию.

Военные ВСУ усомнились в решении начать вторжение в момент, когда Украина с трудом защищала ключевые города и поселки в Донбассе.

Ранее американская газета Politico опубликовала интервью депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, где он объяснил цель атаки на Курскую область. «Курский рейд преследовал чисто политические цели, а не военные. Конечно, операция "Курск" подняла нам настроение. Но у нас есть много проблем, которые остаются без внимания», — рассказал парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии назвали цели для западных ракет на территории России. Но Украине пока не разрешат наносить по ним удары

      Украинские военные назвали проблемы ВСУ в Курской области

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема поделилась фото в нижнем белье

      Олимпийский чемпион объяснил дисквалификацию Валиевой

      Позицию властей Молдавии по долгу перед «Газпромом» назвали нечистоплотной

      Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Россией

      Глава Минобороны Германии высказался об ударах ВСУ дальнобойным оружием вглубь России

      В Баварии задержали готовившего нападения на военных сирийца

      Вероятность наступления Ла-Нинья оценили

      На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше