CNN: украинское наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой

Украинское наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область достигнуто огромной ценой. Об этом заявила группа украинских военных в интервью американскому каналу CNN.

Атаку ВСУ в Курской области они назвали сложной операцией с потерями на уровне других участков линии фронта. «У нас много убитых парней и много уничтоженной техники [в Курской области]», — прокомментировал один из военнослужащих украинской армии в интервью американскому изданию.

Военные ВСУ усомнились в решении начать вторжение в момент, когда Украина с трудом защищала ключевые города и поселки в Донбассе.

Ранее американская газета Politico опубликовала интервью депутата Верховной Рады Николая Княжицкого, где он объяснил цель атаки на Курскую область. «Курский рейд преследовал чисто политические цели, а не военные. Конечно, операция "Курск" подняла нам настроение. Но у нас есть много проблем, которые остаются без внимания», — рассказал парламентарий.