CNN: военные ВСУ заявили о серьезных проблемах с коммуникацией в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности с коммуникации между командованием и развернутыми в Курской области соединениями. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает CNN.

«Несколько подразделений рассказали, что навигация и связь между подразделениями и их командирами были серьезной проблемой в Курской области. Поскольку сигналы GPS и сотовой связи заглушены, украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink», — говорится в публикации.

При этом, как заявили журналистам бойцы ВСУ, во многих частях Курской области спутниковая связь просто не работала, и украинские военные были вынуждены ждать часами приказы командования.

В интервью украинские военные усомнились в целесообразности операции в Курской области. По мнению солдат ВСУ, бои в регионе становятся сложнее, а ситуация на других участках фронта все равно остается напряженной.