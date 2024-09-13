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11:52, 13 сентября 2024Бывший СССР

Украинские военные назвали проблемы ВСУ в Курской области

CNN: военные ВСУ заявили о серьезных проблемах с коммуникацией в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности с коммуникации между командованием и развернутыми в Курской области соединениями. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает CNN.

«Несколько подразделений рассказали, что навигация и связь между подразделениями и их командирами были серьезной проблемой в Курской области. Поскольку сигналы GPS и сотовой связи заглушены, украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink», — говорится в публикации.

При этом, как заявили журналистам бойцы ВСУ, во многих частях Курской области спутниковая связь просто не работала, и украинские военные были вынуждены ждать часами приказы командования.

В интервью украинские военные усомнились в целесообразности операции в Курской области. По мнению солдат ВСУ, бои в регионе становятся сложнее, а ситуация на других участках фронта все равно остается напряженной.

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      Глеб Палехов
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