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16:14, 13 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ предрекли окружение в Курской области

Военный эксперт Дандыкин предрек окружение ВСУ в Курской области

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в Курской области в случае перекрытия путей снабжения со стороны Сумской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Те бойцы ВСУ, которые изначально заходили на территорию Курской области, были лучше мотивированы, но многих из них уже нет, — сказал Дандыкин. — Те же, кого сейчас направили в регион для удержания, — недавно мобилизованные, без необходимой подготовки и мотивации. Так что в скором времени ВСУ могут оказаться в окружении».

Хуже подготовленные бойцы, как считает военный эксперт, могут чаще сдаваться в плен. Кроме того, военные России в скором времени могут перекрыть коммуникации, поставки оружия и боеприпасов со стороны Сумской области.

«Это может быть огневой контроль ВС РФ, или, может, организуют котлы со стороны границы. Но в таких условиях у ВСУ достаточно быстро закончатся снаряды, а там и до полного окружения с массовыми сдачами в плен не далеко», — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны сообщили, что 12 бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области. Еще до 300 человек противник потерял в ходе боевых действий.

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