Зеленский ответил на слова Трампа о быстром завершении конфликта на Украине

Зеленский: заявления Трампа по Украине являются лишь предвыборными обещаниями

Заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о быстром завершении украинского конфликта при условии его победы на американских выборах являются всего лишь предвыборными обещаниями, которые иногда могут не отражать реальность. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — заявил глава украинского государства.

Ранее во время предвыборных дебатов со своей соперницей, демократкой Камалой Харрис, Трамп прокомментировал собственную позицию по конфликту на Украине. Ему задали вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик прямо заявил, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться мирного соглашения Москвы и Киева.