Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 15 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский ответил на слова Трампа о быстром завершении конфликта на Украине

Зеленский: заявления Трампа по Украине являются лишь предвыборными обещаниями

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о быстром завершении украинского конфликта при условии его победы на американских выборах являются всего лишь предвыборными обещаниями, которые иногда могут не отражать реальность. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я не могу понять его сегодня, потому что не знаю всех деталей, что он имеет в виду... Моя позиция заключается в том, что период выборов и предвыборные послания — это предвыборные послания. Иногда они не совсем реальны», — заявил глава украинского государства.

Ранее во время предвыборных дебатов со своей соперницей, демократкой Камалой Харрис, Трамп прокомментировал собственную позицию по конфликту на Украине. Ему задали вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик прямо заявил, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться мирного соглашения Москвы и Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на слова Трампа о быстром завершении конфликта на Украине

      Россиянам назвали полезные для здоровья продукты

      В Белгородскую область доставили партию оборудования для борьбы с дронами ВСУ

      В российском регионе задержали поезда из-за пожара

      В «Зените» ответили на сообщения о миллионных премиях за победу над ЦСКА

      Шесть человек стали жертвами «Бориса» в Европе

      Зеленский назвал цель операции в Курской области

      На Западе оценили шансы ВСУ по удержанию обороны Красноармейска

      На Украине рассказали о несуществующей армии из тысяч военных ВСУ

      Жительница Курской области заявила о мародерстве польских наемников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше