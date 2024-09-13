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19:50, 13 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский возложил ответственность за успех «мирного плана» на Байдена

Зеленский: успех мирного плана будет зависеть от Байдена

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех его «мирного плана» будет зависеть от президента США Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

«Там немного пунктов. (...) И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена», — заявил украинский лидер. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» Байдену.

Ранее Зеленский назвал свой план завершения конфликта путем к надежному миру.

7 сентября Зеленский сообщил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Украинский глава подчеркнул, что «хочет знать их мнение».

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      Валентин Карант
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