Зеленский возложил ответственность за успех «мирного плана» на Байдена

Зеленский: успех мирного плана будет зависеть от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех его «мирного плана» будет зависеть от президента США Джо Байдена. Его слова приводит ТАСС.

«Там немного пунктов. (...) И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена», — заявил украинский лидер. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» Байдену.

Ранее Зеленский назвал свой план завершения конфликта путем к надежному миру.

7 сентября Зеленский сообщил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Украинский глава подчеркнул, что «хочет знать их мнение».