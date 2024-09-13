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16:16, 13 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский описал свой путь к надежному миру

Зеленский назвал свой план завершения конфликта путем к надежному миру

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой план завершении конфликта путем к надежному миру. Его слова приводит Reuters.

Речь идет о плане, который Зеленский намерен показать президенту США Джо Байдену. «[План] может проложить путь к надежному миру — к полному осуществлению "формулы мира"», — так его описал украинский лидер.

7 сентября Зеленский сообщил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Украинский глава подчеркнул, что «хочет знать их мнение».

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если западная сторона заинтересована в проведении переговоров по украинской ситуации, то ей надо отказаться от «формул Зеленского» и приступить к честному разговору.

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      Кристина Есикова
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