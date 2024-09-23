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13:26, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Кремле пообещали изучить «план победы» Зеленского

Песков: в Кремле изучат «план победы» Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Кремле изучат «план победы» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков так прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского в конфликте на Украине, который активно обсуждается в СМИ в последнее время. Официально документ пока не опубликован.

Ранее Владимир Зеленский по пути в Соединенные Штаты Америки (США) записал обращение с американского военно-транспортного самолета. Главной целью поездки он назвал представление «плана победы» лидерам американских политических сил.

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      Сергей Болиев
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