В США обнародовали проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

NYT опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

Американское издание The New York Times обнародовало проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Полный текст опубликован на сайте издания.

Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» и состоит из 18 статей и шести приложений, последнее из которых издание не стало публиковать.

Одним из пунктов договора являлось признание Украиной Крыма как части территории России. По данным издания, украинская сторона не согласилась с этим пунктом.

Проект договора также должен закреплял нейтральный статус Украины.