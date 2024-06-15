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14:41, 15 июня 2024Мир

В США обнародовали проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

NYT опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

Фото: bpawesome / Shutterstock / Fotodom

Американское издание The New York Times обнародовало проект мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Полный текст опубликован на сайте издания.

Документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» и состоит из 18 статей и шести приложений, последнее из которых издание не стало публиковать.

Одним из пунктов договора являлось признание Украиной Крыма как части территории России. По данным издания, украинская сторона не согласилась с этим пунктом.

Проект договора также должен закреплял нейтральный статус Украины.

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      Елизавета Мытарева
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